شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل التحفيز النقدي الضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، وسط المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن توسيع برنامج التحفيز النقدي لدعم اقتصاد منطقة اليورو فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 6 آذار/مارس عند 369.84 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد موجة من المكاسب القوية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الجاري ،حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاع بأكثر من 5% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل استمرار عمليات فتح الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ودعم تلك المكاسب أيضا إعلان البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصار بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021 ، متجاوزا توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.0% ،مسجلة أعلى مستوى منذ أواخر شباط/فبراير الماضي ،قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.1 %.