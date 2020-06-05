شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد توسيع التحفيز النقدي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم التاسع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعدما وسع البنك المركزي الأوروبي برنامج التحفيز النقدي بأعلى من التوقعات ، لدعم اقتصاد المنطقة الموحدة فى مواجهة أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1383$ الأعلى منذ 10 آذار/مارس الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1335 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1325$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي ، بعد قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

تماشيا مع توقعات السوق ،أبقي المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ،وكذلك أسعار الفائدة على الودائع عند سالب 0.50%.

وقرر البنك المركزي توسيع برنامج شراء السندات المخصص لمكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصار بـ "PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى إجمالي 1.350 تريليون يورو شهريا حتى حزيران/يونيو 2021 ، متجاوزا توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط.

تجاوز القرار توقعات السوق زيادة 500 مليار يورو فقط ،حيث يعمل البنك بكافة طاقته لدعم اقتصاد منطقة اليورو ،والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا.