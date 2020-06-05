الباوند مقابل الين يسجل أرباح كبيرة-تحليل - 5-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجات صاعدة قوية لنلاحظ تجاوز للحاجز المستقر عند 137.70 واندفاعه بقوة محاولا بذلك الوصول نحو الهدف المتمركز عند 138.85.
لابد من التنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر بعد ملامسته للهدف المقترح سابقا نظرا لأهمية هذا الحاجز بتحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة, بثبات هذا الحاجز قد يجبر السعر على الارتداد سلبا نحو 137.10, أما تجاوزه والثبات فوقه, سيمنحه فرصة للوصول نحو 140.45 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.60 و 138.85
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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