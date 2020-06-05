شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسي باللون الأخضر- تحليل - 5-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سعر الزوج باللون الأخضر منذ أن تجاوز أول حواجزه المستقرة عند 121.80 لنلاحظ تسجيله مؤخرا للعديد من الأهداف الإيجابية ليستقر حاليا عند 124.30, الاستقرار الإيجابي فوق الدعم الإضافي المستقر عند 123.20 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لننتظر بذلك تسجيل الأهداف الإضافية المستقرة عند 125.20 و 126.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.30 و 125.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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