شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.13 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع .





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.15 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع .



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع .

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.