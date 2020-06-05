شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: اجتماع أوبك سيعقد بالفيديو غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.

وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.

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وأشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.

وقال باركيندو - فى تصريحات الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفنى السابع للخبراء والتقنيين فى دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفنى بمثابة منصة للدول الأعضاء فى "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط.