شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– تحليل - 5-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تأثير للعوامل الإيجابية على مسار البلاتين الجانبي لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية ضيقة منذ القترة الأخيرة لينحصر بذلك ما بين الدعم الأولي المستقر عند 810.00 بينما يشكل مستوى 875.00 حاجز استئناف الهجوم الصاعد بتمركز المتوسط المتحرك 55 حوله.

مما سبق, نتوقع استمرار تذبذب السعر بجانبية ضيقة لحين نجاحه بتجاوز الحاجز الحالي والذي يمثل الباب الرئيسي للبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 915.00 و 955.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور