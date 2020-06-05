الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الهدف الأول– تحليل -5-6-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الصاعد باختراقه للحاجز المستقر عند 2.4530 لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة قوية مقتربا من الهدف الأول المتمثل بمستوى 2.5400.

 

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 2.6200 خلال الفترة القريبة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4600 و 2.6200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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