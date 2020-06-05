شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي للأعلى له في شهرين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.24 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.15 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهرين عند 109.31، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.05.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلي 11.1% مقابل 6.0% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت انخفاضاً إلى ما قيمته 76.2 مقابل 84.7 في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لانخفاض إلى ما قيمته 76.3.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.