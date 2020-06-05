شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة دون حاجز 18$ للأونصة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر للجلسة الثالثة في خمسة جلسات متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الذي يعد بصدد أطول مسيرات خسائر يومية منذ نيسان/أبريل 2011 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل استمرار الاحتجاجات الموسعة التي تشهدها أمريكا.

في تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.22% لتتداول حالياً عند 17.98$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.02$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.06$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 96.69 مقارنة بالافتتاحية عند 96.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة برنامجه لشراء السندات لمحاربة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصاراً بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى 1,350 مليار يورو، ما فاق توقعات الأسواق عند 500 مليار يورو فقط، وذلك ضمن عمل صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على توفير الدعم لاقتصاديات منقطة اليورو والتي من المتوقع أن تشهد خلال هذا العام انكماش بنسبة 8% على الأقل.

ونود الإشارة، لكون تدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال العالمية بشكل موسع منذ آذار/مارس الماضي بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا عالمياً آنذاك واعتمادها منذ ذلك الحين لتحفيز تكاد تكون غير محدودة كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بالإضافة للخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي.

ساهم بشكل ملحوظ في عودة ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الجاري وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وفتح العديد من الاقتصاديات العالمية، ما ألقى بظلاله تباعاً على أسعار الفضة التي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار بعد الذهب وذلك مع تحويل المستثمرين السيولة لأسواق الأسهم التي عوضت جزء من خسائرها الفادحة التي تكبدتها في الربع الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي حذر الأربعاء من كون هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، وسط تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

وفي نفس السياق، أفاد أيضا كبير الباحثين في منظمة الصحة العالمية أيضا الأربعاء الماضي بأنه لا توجد أدلة حيال إيجاد دواء فعال يقلل من حالات الوفاة بسبب الفيروس التاجي، مع حثه على مواصلة الخبراء لجميع التجارب للإيجاد العلاج المناسب للفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.42 مليون ولقي 382,867 شخص مصرعهم في 216 دولة.