شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية منذ نيسان/أبريل 2011 أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتفاعها للجلسة العاشرة على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1349، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1338 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1355، بينما حقق الأدنى له عند 1.1326.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 20.0% مقابل 15.6% في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي قد توضح تقلص التراجع إلى 19.0% مقابل 20.5% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع المركزي الأوروبي أمس الخمسي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية بالإضافة إلى تثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس قيام المركزي الأوروبي بزيادة برنامجه لشراء السندات لمحاربة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والمعروف اختصاراً بـ"PEPP" بواقع 600 مليار يورو إلى 1,350 مليار يورو، ما فاق توقعات الأسواق عند 500 مليار يورو فقط، وذلك ضمن عمل صانعي السياسة النقدية على توفير الدعم لاقتصاديات منقطة اليورو والتي من المتوقع أن تشهد خلال هذا العام انكماش بنسبة 8% على الأقل.

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ويذكر أن تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافق الأربعاء الماضي على حزمة تحفيز شاملة بقيمة 130 مليار يورو مصممة لتحفيز إنفاق المستثمرين على المدى القصير واستثمارات الشركات، كما تابعنا الأربعاء تأكيد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على رفع بلاده حظر السفر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءاً من 15 من حزيران/يونيو الجاري، وجاء ذلك ضمن إعادة فتح الاقتصاديات العالمية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء تحذير المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بأوروبا هانز كلوجي بأن هناك تهديد واضح من حدوث موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا والتي قد تكون مدمرة، وبالأخص مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً، مع تأكيده على أن حدوث موجة ثانية للفيروس التاجي ليست حتمية، موضحاً أن الوقت الحالي ليس أفضل مما كونا عليه في مطلع العام وبالأخص أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس بعد.

وفي نفس السياق، أفاد أيضا كبير الباحثين في منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه لا توجد أدلة حيال إيجاد دواء فعال يقلل من حالات الوفاة بسبب الفيروس التاجي، مع حثه على مواصلة الخبراء لجميع التجارب للإيجاد العلاج المناسب للفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 6.42 مليون ولقي 382,867 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.