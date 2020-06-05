شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يعد بصدد أطول مسيرات خسائر يومية له منذ نيسان/أبريل 2011 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل استمرار الاحتجاجات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.78% لتتداول حالياً عند 835.74$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 842.28$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.67 مقارنة بالافتتاحية عند 96.75.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.