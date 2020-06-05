شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية منذ شباط/فبراير 2019 وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والذي يعد بصدد أطول مسيرات خسائر يومية له منذ نيسان/أبريل 2011 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.40% لتتداول عند مستويات 37.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.33$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 37.41$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم 0.89% لتتداول عند 40.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.84$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 39.99$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 96.66 مقارنة بالافتتاحية عند 96.75، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.68.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو مقابل فائض 7.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 532.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 12% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.8 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، وارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 9.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 28% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر مصدر للنفط في العالم، تقترح تأجيل الاجتماع المرتقب لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجي للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" لمنتصف حزيران/يونيو عوضاً عن موعد الاجتماع في التاسع والعاشر من هذا الشهر.

وأفادت التقرير بأن تأخير اجتماع أوبك بلس يتيح المجال لمراجعة نتائج اتفاق خفض الإنتاج القائم بواقع 9.7 مليون برميل يومياً والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع أيار/مايو وتأثير ذلك على أسواق النفط، ووفقاً لوكالة رويترز، فقد توصلت الرياض مع موسكو إلى اتفاق مبدئي حول تمديد خطط خفض الإنتاج الحالية وأن التمديد قد يكون لمدة شهر وأن هناك دعوات لعقد اجتماعات شهرية لمتابعة الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج لأوبك بلس.

وأيضا وفقاً لرويترز، فقد تراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 17% إلى 9.39 مليون برميل يومياً خلال أيار/مايو مقارنة بنحو 11.35 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل مع دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، ونوه المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف الاثنين الماضي لكون المحادثات بلاده مع أوبك مستمرة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تواصل مستمر مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت مسبقاً أنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق أوبك بلس اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو بواقع واحد مليون برميل يومياً مستهدفه إنتاج 7.5 مليون برميل يومياً أي بتراجع بنحو 40% عن مستويات إنتاجها النفطي في نيسان/أبريل، وتعهدت أيضا كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت بخفض إضافي للإنتاج هذا الشهر بإجمالي 180 ألف برميل يومياً وذلك مدة شهر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة لإجمالي 222 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الحادي عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 466 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في نحو شهرين.