إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي للمنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعي للمنزل والتي كانت كالتالي.. 1- يتوجه العميل إلى شركة الغاز من خلال مكاتب خدمة العملاء التابعة للمنطقة الخاصة به. 2- تقوم شركة الغاز من خلال المختصين بعمل مقايسة لقيمة الأعمال المطلوبة. 3- يقوم العميل بالتعاقد مع شركة الغاز وذلك بتقدم مستندات التعاقد المطلوبة ليتسلم إيصال إثبات التعاقد. 4-يقوم العميل بتقديم إيصال إثبات التعاقد إلى شركة الغاز يتم التنفيذ عند سداد قيمة المقايسة. أما فيما يتعلق بالمستندات والأوراق المطلوبة فكانت كالتالي: أما فيما يتعلق بالمستندات والأوراق المطلوبة فكانت كالتالي: أولا التعاقد بنظام التقسيط Advertisements 1-صورة بطاقة الرقم القومي. 2-صورة من عقد التمليك. 3-ايصال كهرباء حديث. 4-استيفاء استمارة البنك المتعاقد للتقسيط. ثانيا التعاقد النقدي ثانيا التعاقد النقدي 1-صورة بطاقة الرقم القومي. 2-صورة من عقد التمليك.

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