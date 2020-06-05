شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل نجاح الحكومة في إنهاء أزمة النيل لحليج الأقطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نحو 19 عاما من النزاع والخلافات، نجحت الحكومة في حل مشكلة شركة النيل لحليج الاقطان تعرف على تفاصيل تسوية النزاع بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبين شركة النيل لحليج الأقطان.

1 - تم الاتفاق بدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه للتسوية.

2 - يبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

3 – استمر النزاع منذ عام 2011 في المحاكم.

4- أبرز مساهمين الشركة السيد الصيفى وجمال الجارحى وناصر مارية.

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5 - البرلمان أصدر قانونا خاصا لحل مشكلات الشركة والشركات العائدة من الخصخصة.

6 - عقد وزير قطاع الأعمال العام جلسات مع المساهمين وتم الاتفاق على دفع 10% من فروق أسعار الأراضى.

7 – تم تقييم الاراضى التى ستتحول من صناعى لسكنى مرتين بمعرفة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.