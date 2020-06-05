الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 05-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 0.9541 ويستقر قربه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات تشبع في البيع، مما قد يدفع السعر لتقديم بعض التداولات الإيجابية المؤقتة، لكننا نرجّح كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو مستوى التصحيح التالي عند 0.9456، حيث يواجه السعر ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9626 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9480 والمقاومة 0.9620
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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