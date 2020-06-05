شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية يوم أمس واقترب من حاجز 0.7000 مجدداً، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.7200.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، ليدعم فرص تحقيق الأهداف الإيجابية المقترحة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6884 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6884 والمقاومة 0.7040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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