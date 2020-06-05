شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مقاومة العلم المثلثي الصاعد الذي تظهر ملامحه بالصورة واستقر فوقها، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 42.40 وتمتد إلى 43.25.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 39.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد