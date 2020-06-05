شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزحف نحو الأعلى – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية هادئة ويزحف عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحتاج للحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع التداولات لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 41.04 وتمتد إلى 43.00.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 36.10 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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