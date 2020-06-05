شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك داخل قناة صاعدة تملك أهداف إيجابية تتخطى مستوى 18.93 لتصل إلى 19.55.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات الجانبية المؤقتة قبل استئناف الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستويات 17.10 ثم 16.85 والثبات بإغلاق يومي دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
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