الذهب يواجه المتوسط المتحرك – تحليل - 05-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب مقاومة قوية شكّلها المتوسط المتحرك 50، ليظهر بعض الميل الهابط مع افتتاح اليوم، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يجري اختباراً جديداً لمستوى 1691.10 قبل العودة للارتفاع من جديد.
وبشكل عام، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بثبات السعر فوق الدعم المذكور أعلاه، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يستهدف مستوى 1646.00 كمحطة سلبية تالية، بينما يحتاج السعر لاختراق 1721.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 1764.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1750.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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