شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3450 يوم أمس وعاد للتذبذب حول مستوى 1.3500، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.3362 بعد تجاوز الهدف الأول.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3612 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3420 والمقاومة 1.3580
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 05-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.