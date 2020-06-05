شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مستقر – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3450 يوم أمس وعاد للتذبذب حول مستوى 1.3500، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للجلسات القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.3362 بعد تجاوز الهدف الأول.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3612 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3420 والمقاومة 1.3580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط