شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة هدفنا المنتظر عند 109.22 ويجري محاولات لاختراقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن المحطة التالية تصل إلى 110.70.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، معززاً فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق المستوى المذكور أعلاه سيجبر السعر على الارتداد هبوطاً للتوجه نحو مناطق 107.68 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.50 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد