شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بشكل قوي يوم أمس بعد اختبار مستوى 1.2515، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، حيث يتحرك داخل قناة صاعدة تعزز فرص التوجه نحو هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1.2777.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2515 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2515 والمقاومة 1.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد