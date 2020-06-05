شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف – تحليل - 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.1295 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليفتح الطريق أمام مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية التالية تتواجد عند 1.1418 وتمتد إلى 1.1500.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1295 سيضع السعر تحت ضغط سلبي والتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1260 والمقاومة 1.1430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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