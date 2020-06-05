شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي للجلسة الخامسة على التوالي للأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 12 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال وتسعير المستثمرين لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا.

في تمام الساعة 02:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.6475 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6464، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6479، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6456.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس فقد 7,750 ألف وظيفة مقابل فقد 20,537 ألف وظائف في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 4.7%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 19.4% مقابل 14.7% في نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، فقد تبعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه لا يعتقد أنه سيتعين نشر الجيش بلاده لقمع المظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي أدت لفقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها الولايات المتحدة، قد عززت القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ونود الإشارة لكون التوقعات بارتفاع معدلات البطالة الأمريكية خلال الشهر الماضي قد تعكس أعلى معدل للبطالة في أمريكا منذ الثلاثينات.