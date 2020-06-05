شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمعة تأمين السيارات: ارتفاع حصيلة "الإجبارى" بعد استئناف عمل المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الاجبارى على السيارات ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، عن حدوث انفراجة بحصيلة الأقساط المحصلة عن وثائق السيارات الإجبارى، بعد استئناف العمل بوحدات المرور، والتي كانت قد توقفت قرابة الشهرين ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأضاف لـ ”الخليج 365”: ترخيص الـ "توك توك" او استبداله بسيارات سوف يسهم في زيادة محفظة الأقساط المحصلة ونحن في انتظار تنفيذ هذه القرارات ، ولفت الى قيام المجمعة بسداد كامل مستحقات الشركات لصالح الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة، و يتم تمويل الصندوق بالنسبة المقررة بـ 3% من أقساط الوثيقة بشكل دورى شهرى ، ودون آى تاخيرات لتسديد كامل التعويضات المستحقة في مواعيدها، ولفت إلى أن عدد العاملين بالمجمعة لا يتجاوز في الوقت الحالي 25 موظفا وذلك في ظل عملية التطوير والاعتماد برامج وتطبيقات آليه.

وعن كيفية التواصل مع العملاء قال لبيب: "المجمعة تعمل في أكثر من 200 وحدة مرور في جميع المناطق حتى الحدودية، والكل يؤمن عليه إلكترونيا، وعندنا إجراءات احترازية تمكننا من استمرار العمل عند حدوث آى أعطال فنية، ونتواصل مع العملاء تليفونيا ونرد على جميع استفساراتهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، كما نتابع العملاء والمضرورين وخاصة في الحوادث الكبيرة بالمحافظات، ونقوم بإرسال مندوبين عن المجمعة لإستيفاء الإجراءات وتسليم شيكات التعويضات خاصه فى ظل أزمة كورونا، تخفيفا عليهم من صعوبة الانتقال لمقر المجمعة، وخاصة في ظل الظروف الحالية والاحترازية، بغلق الشهر العقارى وتطبيق الحظر الجزئى لمنع تفشى فيروس كورونا .