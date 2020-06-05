شكرا لقرائتكم خبر عن المحاريث والهندسة تنضم لمنظومة الشراء الموحد بـ"الصحة" لمستلزمات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد حسنين رضوان ، رئيس مجلس ادارة شركة المحاريث والهندسة ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية ،إنه جاري استكمال توريد مواسير مياه الشرب لشركات المياه و تستمر خلال عام الموازنة المقبل 2020-2021 ، بخلاف التعاقدات اللاحقة ، لافتا انه جاري العمل علي توسيع أنشطة الشركة بدراسة احتياجات السوق مع مراعاة احتياجات الفترة القادمة في الخطة الاستثمارية بالتوسع في تقديم نشاط الخدمات التخزينية لصالح الغير بإنشاء المزيد من المخازن علي الأرض المملوكة للشركة.

أوضح محمد حسنين رضوان لـ"الخليج 365" إنه تم التعاقد مع الشركة الشرقية للدخان و الدلتا للأسمدة، و أيضا مع إحدى شركات المصانع الحربية لعرض و بيع منتجاتها من عدادات المياه و لوازمها بمختلف مقاساتها، علاوة على التعاقد مع شركة أمان و هي احدي الشركات العاملة و المتخصصة في مجال تقديم الخدمات المالية لعملائها لتسهيل بيع البضائع و المنتجات الموجودة بمعارض و فروع الشركة بالقسط للعملاء.

أشار أن الشركة قامت بتسجيل اسمها لدي وزارة الصحة طبقا لمنظومة الشراء الموحد لتوريد مستلزمات الوقاية و اجهزة التطهير و التبخير و التعقيم و ايضا القفازات الواقية و غطاء الاحذية و الجاونتات ، لافتا أن الموازنة التقدرية للعام المالى المقبل راعت أيضا عمل دراسات مستقبلية للسوق قبل الشراء و كذلك لتقييم السلع الراكدة و بطيئة الحركة حتي نتمكن من تحريك الاسعار و التصرف فيها، بجانب مراعاة الشركة ترشيد الانفاق الذي لا يؤثر علي مستوي الاداء.

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وحول التداعيات المتوقعة على الشركة نتيجة فيروس كورونا، قال: نتوقع انخفاض نشاط المبيعات للسلع الهندسـية و التجارية نظرا لضعف القدرة الشرائية ، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار البضائع عالميا في حالة نفاذ البضاعة المخزنة ، علاوة على تباطؤ نشاط الاستيراد و التصدير بجميع دول العالم ، بالإضافة الي أن تقليل فترة البيع بالفروع و المعارض تطبيقا للإجراءات الاحترازية ( حظر التجول).

وأكد أن الشركة ستبذل أقصي جهد لتقليل أثر التداعيات و التغيرات المتوقعة لأزمة كورونا خلال عام الموازنة.