شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الأمريكي في دبي يتعاون مع سيرنر لإطلاق أول مركز طبي لأبحاث الذكاء الاصطناعي في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المستشفى الأمريكي في دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، عن إطلاق أول مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بالتعاون مع سيرنر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية. ويهدف المركز إلى الاستفادة من نظام السجل الصحي الإلكتروني المتكامل (EHR) لدى سيرنر وخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي السريري وأدوات تحليل البيانات المتقدمة، لإقامة مراكز متميزة في علاج الأورام والأمراض المُعدية والبدانة.

وسيستخدم مركز الأبحاث تحليل البيانات الضخمة وقدرات تعلم الآلة لدعم أنشطة الأبحاث السريرية القائمة على البيانات ومشاريع التطوير المعتمدة على البيانات. علاوة على ذلك، سيركز مركز الأبحاث على مشروعين رئيسيين، يشملان تعزيز الرعاية الصحية المنزلية وتحسين إدارة الرعاية الصحية خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: "نحن فخورون بالتعاون مع شركة سيرنر لإطلاق هذه المبادرة المميزة والفريدة على مستوى المنطقة. ويعكس هذا التعاون، رؤيتنا المشتركة مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات واستراتيجيتها لتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي و استخدام تطبيقاته للحد من الأمراض المزمنة والخطيرة، بما يحقق سلامة مواطني ومقيمي الدولة. كما وتأتي جهودنا في سياق تطبيق سياسة الحكومة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية والأمنية. وتشكل هذه المبادرة خطوة إلى الأمام نحو تحقيق هدفنا المتمثل بإعادة تعريف مفهوم الرعاية الصحية والذي يركز على المريض بشكل أساسي، وبالتالي تمكين الأفراد من إدارة صحتهم بشكل استباقي".

ويُعدّ الاستخدام الأفضل للبيانات من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي نهجاً واعداً، لتحقيق تقدم ملموس في مجالات الطب الافتراضي وإدارة صحة السكان والاستخدام المبتكر لتحليل البيانات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والدعم المتقدم للقرارات السريرية. ولا شك أن ذلك سينعكس إيجابياً على حياة الأفراد من الناحية الصحية".

من جانبه، قال علاء عادل، المدير العام لدى سيرنر في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتشرف بالتعاون مع المستشفى الأمريكي في دبي ودعمه في إطلاق مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديد. وستسهم هذه المبادرة الفريدة من نوعها في تعزيز جهود المستشفى الأمريكي في دبي في مواجهة جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى تزويده بالتقنيات المتطورة بما يساعده على تحقيق قفزة نوعية متقدمة تواكب العصر الجديد للرعاية الصحية مابعد الجائحة. ونحن نمضي قدماً نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في توفير رعاية أفضل وأكثر ذكاءً للأفراد والمجتمعات حول العالم".

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سيوفر مفهوم الطب الافتراضي الخدمات للمرضى دون الحاجة لمغادرة منازلهم، مثل التطبيب عن بُعد والزيارات الافتراضية التي تتم عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو. وستتم مراقبة المريض عن بُعد عن طريق استخدام أجهزة الإتصال المدمجة مع البوابة الإلكترونية الصحية الخاصة بالمريض، بحيث يمكن لمقدمي الرعاية والمشرفين عليه الوصول إليها. وسيتيح المركز للمستشفى أيضاً الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة، لفهم السكان بشكل أفضل فيما يتعلق باحتياجاتهم الخاصة من خدمات الرعاية الصحية. وسيساهم ذلك في تمكين المستشفى الأمريكي في دبي من وضع خطط للرعاية الشخصية حسب حالة كل مريض وتوقّع مسار المرض والتدخل السريع للعلاج باستخدام نماذج تقييم المخاطر المدرجة في السجل الصحي الإلكتروني. كما سيكون من الممكن إجراء تجارب سريرية افتراضية وتحليل تنبؤي لإنشاء نماذج للمخاطر المتوقعة من الظروف الصحية المختلفة.

وتابع بشارة: "من المقرر أن نطلق المركز في الأشهر الثلاثة أو الستة القادمة. حيث أن سيرنر تتمتع بتاريخ عريق من الخبرات في تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية وتحليل البيانات حول العالم، وهذا هو الوقت الأمثل لإطلاق المركز، نظراً إلى الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً بسبب تفشي جائحة كوفيد-19".

لمحة عن المستشفى الأمريكي في دبي:

يعتبر المستشفى الأمريكي دبي الذي تأسس في العام 1996، مؤسسة طبية رائدة في توفير الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالمية المستوى. ويضم المستشفى 252 سريرًا، ويشمل أقسام العناية المركزة والطب العام والجراحة، إضافة إلى وجود أحدث المرافق، كما يعمل فيه فريق على قدر عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجالات الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 40 تخصصًا طبيًا وجراحيًا. ويحمل جميع الأطباء في المستشفى الأمريكي دبي شهادة البورد الأمريكي أو ما يعادلها، لضمان حصول المرضى في الإمارات العربية المتحدة على الرعاية الطبية وفق أفضل المعايير الدولية.

وكان المستشفى الأمريكي دبي أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحوز جائزة اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، كما أن مختبره يعد أول مختبر في القطاع الخاص على مستوى المنطقة يحظى باعتماد كلية أخصائيي الأمراض الأمريكية. ويعتبر المستشفى العضو الأول في شبكة مايو كير المرموقة. وعلاوة على ذلك، كان برنامج السرطان في المستشفى الأمريكي دبي سبّاقًا في تقديم الرعاية الشاملة في دبي. ويعد مركز تدريب دعم الحياة فيه أول مستشفى خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم اعتماده كمركز للتدريب الدولي من قبل جمعية القلب الأمريكية.

وحرصًا منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبق المستشفى الأمريكي دبي برنامج التميز في الخدمة، وينظم قسم التعليم السريري برامج تعليمية متعددة التخصصات للعاملين في المجال الطبي.

ويدير المستشفى الأمريكي دبي أيضًا عيادتين متخصصتين في مدينة دبي للإعلام والبرشاء، لخدمة المجتمع من خلال وجوده في أماكن على مقربة من المرضى والمتعاملين.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تم الاعتراف بالمستشفى الأمريكي في دبي باعتباره المرفق الطبي الوحيد خارج الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحصل على اعتماد في مجال ممارسة الموجات الفوق صوتية في مجالات البطن / العام ، والتشخيص والتدخل في أمراض الثدي, وذلك من مجلس اعتماد ممارسة الموجات الفوق صوتية التابع للمعهد الأمريكي للموجات الفوق الصوتية في الطب (AIUM). يتماشى الاعتماد مع رؤية المستشفى الأمريكي في دبي لجعل المنطقة أكثر صحة واستدامة من خلال الرعاية الجيدة والابتكار والتميز الطبي.

لمحة عن سيرنر:

تربط التكنولوجيا الصحية من سيرنر الموظفين والمعلومات والنظم في آلاف المرافق الطبية المتعاقدة على تقديم الخدمات الصحية حول العالم، والمعنية بتقديم رعاية صحية أذكى وأفضل للأفراد والمجتمعات