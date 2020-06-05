شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض في انتظار تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة والتي دفعت ناسداك نحو مستوى قياسي جديد.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 1.87 مليون طلب بينما توقع محللون القراءة 1.82 مليون طلب في الأسبوع الماضي.



وسوف تصدر الجمعة بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة مع توقعات بارتفاع قوي في معدل البطالة فضلا عن فقدان ما يصل إلى ثمانية ملايين وظيفة خلال مايو/أيار.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.3% وأغلق عند 37.41 دولارة، وسجل أعلى مستوى عند 37.4 دولار وأقل سعر عند 36.3 دولار.

Advertisements



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقا عند 39.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 40 دولارا وأقل سعر عند 39.04 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 26282 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26384 نقطة وأقل مستوى عند 26082 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 9616 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9716 نقطة وأقل مستوى عند 9560 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 3112 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3129 نقطة وأقل مستوى عند 3090 نقطة.