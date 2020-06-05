شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تحقق أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الخميس محققة اعلى مستوياتها في حوالي أربعة أسابيع بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إشارات طلب قوي من الصين على السلع الزراعية الأمريكية.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية بأنها باعت 186 ألف طن من الصويا لوجهات غير معلومة ويرجح محللون أنها شركات صينية.



يأتي ذلك بعد مخاوف سادت الأسواق بفعل توجيهات الحكومة الصينية لشركاتها بوقف مشترياتها من الصويا الأمريكية بعد اعتراض واشنطن على قانون الأمن االقومي الذي أقرته بكين في هونج كونج.

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ويتجاهل المستثمرون أحداث العنف الدائرة في عدد من المدن الأمريكية عقب مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد شرطي في حادث عنصري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بسبة 1.1% إلى 8.67 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.73 دولار وأقل سعر عند 8.55 دولار.