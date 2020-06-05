شراء مؤسساتي يصعد بالأسهم .. والسيولة الأسبوعية مليارا درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حصدت أسواق المال المحلية مكاسب جيدة في أول أسبوع من شهر يونيو/‏حزيران الجاري، معززة بعمليات شراء مؤسساتية استهدفت بالدرجة الأولى الأسهم ذات الأساسيات القوية والأخبار الجيدة، مع تخلي المستثمرين نسبياً عن الحذر، في ظل استمرار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية.

ونجح مؤشر سوق دبي في اختراق مستوى 2000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من شهر تقريباً، مرتفعاً 3.97% على أساس أسبوعي، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية له منذ مايو/‏أيار الماضي، كما قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 4% بأعلى نسبة ارتفاع أسبوعية منذ إبريل/‏نيسان الماضي.

وبحسب تحليل ”الخليج 365” الأسبوعي لبيانات السوقين، ركز الأجانب (غير العرب) في الشراء على «الإمارات دبي الوطني» ليرتفع 3.94%، تلاه «اتصالات» بصعوده 6.78%، ثم «دبي الإسلامي» وزاد 3.66%.

وضخت المحافظ الاستثمارية في الأسواق خلال أسبوع نحو 148 مليون درهم كمحصلة شراء، توزعت بواقع 105.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و42.7 مليون درهم في سوق دبي، وحصد سهمان رئيسيان في السوقين أكثر التداولات، إذ جذب «الإمارات دبي الوطني» 166.2 مليون درهم في أسبوع، بينما جذب «أبوظبي الأول» 245 مليون درهم.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق ملياري درهم، توزعت بواقع 1.03 مليار درهم في سوق دبي، و983.87 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.11 مليار سهم، منها 851 مليون سهم في دبي، و260 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 29 ألف صفقة.