السويدي لـ ”الخليج 365”: الفتح الكامل للسفر يعتمد على قدرة الدول الأخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن إعادة فتح حركة الطيران في مطارات الدولة بشكل كامل يعتمد على قدرة دول العالم على التعامل مع المسافرين وتعافيها من الوباء، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع العالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال السويدي في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” إن قرار فتح مطارات الدولة أمام حركة ركاب «الترانزيت» جاء استكمالاً لمنظومة السفر والطيران، وذلك في إطارالعودة التدريجية للقطاع في ظل جائحة كورونا «كوفيد 19».

وأضاف أن حركة مسافري الترانزيت في مطارات الإمارات في العام 2019، شكلت 65% إلى 70% من إجمالي أعداد الركاب، وهو ما يشكل حصة كبيرة من حركة الطيران في الدولة.

وأضاف أن تم وضع بروتوكولات معينة بالتعاون مع الجهات المختصة والمطارات وشركات الطيران عند التعامل مع ركاب «الترانزيت» من أجل الحد من احتمالية تفشي الوباء عند استخدام منظومة الطيران، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي عملية نقل الركاب من المطار الأول مروراً بمطارات الدولة وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

وأوضح أن القرار يسمح للناقلات الوطنية مثل «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» وذلك من خلال المطارات الرئيسية في أبوظبي ودبي والشارقة، بنقل ركاب الترانزيت.

وأشار إلى أن العالم يتجه إلى التعافي من الجائحة وفي نهاية المطاف سوف تعود حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي، وإعادة فتح مطارات العالم واستقبال الزوار والسياح.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن الفتح الكامل سيتم تدريجياً بعد أن يتم تقييم أوضاع الدول التي سيتم فتح حركة الركاب معها من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن تسيير الرحلات يعتمد على قبول تلك الدول التشغيل البيني معها.