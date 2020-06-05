شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» تتـأرجـح فاقـدة زخـم موجـة الانتعـاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الخميس على وقع اختلاف تأثيرات ضغوط بيانات محلية ودولية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية باستثناء الصينية، فيما تأرجحت الأسواق الأوروبية والأمريكية.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في مستهل التداولات أمس الخميس، عقب إصدار بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، وجاء أداء «وول ستريت» بالتزامن مع تقدم حوالي 43 مليون أمريكي بطلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال ال11 أسبوعاً الماضية، كما ارتفع عدد المتقدمين لطلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، وكذلك ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 16% خلال إبريل/نيسان الماضي بعكس توقعات المحللين، وسط هبوط الصادرات.

انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% مسجلاً 26212.2 نقطة، كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.4% ليسجل مستوى 3112 نقطة، في حين شهد «ناسداك» انخفاضاً بنحو 0.2% ليسجل 9667 نقطة، قبل أن تتأرجح المؤشرات في نطاقات هامشية صعوداً وهبوطاً نتيجة حالة عدم اليقين بعد البيانات الضعيفة في ظل تقديرات متباينة للمستثمرين.

الأسهم اليابانية

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر الخميس، إذ تلقت الدعم من ضعف الين ومؤشرات على انتعاش اقتصادي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا، لكن الصعود خسر بعض قوة الدفع مع بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.4% إلى 22695.74 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير/‏ شباط، بعد أن تقلب بين الصعود والهبوط في وقت سابق.

وأظهرت بيانات أن عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة انخفض أقل من المتوقع في مايو/‏ أيار، مما يشير إلى أن عمليات التسريح تنحسر مع استئناف الشركات لنشاطها، وهو ما ساهم في دعم المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التصدير القيادية. وقفز سهم تويوتا موتور 0.9% وأضاف سهم سوني كورب 1.6% وربح سهم موراتا للتصنيع 2.2%.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1603.82 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 فبراير/‏ شباط، مع ارتفاع نحو ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

وصعدت أسهم القطاع المالي، فيما كان قطاعا التأمين والبنوك من بين القطاعات الأفضل أداء في البورصة الرئيسية. وتقدم سهم طوكيو مارين هولدنجز 2.8% وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4%.

وقفز سهم إن.إي.سي 3.8% بعد أن ذكرت تقارير لوسائل إعلام أن مسؤولين بريطانيين بحثوا توريدات لمعدات شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول مع الشركة اليابانية وسامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية في إطار مسعى للعثور على بدائل لهواوي تكنولوجيز الصينية.

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أوروبا: تراجع أسهم السيارات

توقف ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية الخميس، مع تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة برنامج شراء السندات الطارئ ذات الصلة بالفيروس بمقدار 600 مليار يورو، وبذلك يصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى أكثر من تريليون يورو.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، لكنه قبع قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/‏آذار، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الانخفاض، ليتراجع مؤشرا القطاعين 2.5% و1.8% على الترتيب، وفيما انخفضت كافة مؤشرات القارة صعد مؤشرا «كاك» الفرنسي، و«فوتشي» الإيطالي 0.17% و0.45% على الترتيب.

وارتفعت أسواق الأسهم بقوة هذا الأسبوع، مع اقتراب المؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا في وول ستريت من مستويات قياسية في الوقت الذي تلقى فيه الإقبال على المخاطرة الدعم من مؤشرات على التعافي من ركود مدفوع بفيروس كورونا والتفاؤل حيال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وآمال بمزيد من التحفيز.

في غضون ذلك، وافقت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة تحفيز بقيمة 130 مليار يورو لتسريع التعافي من فيروس كورونا الأربعاء، لكن أسهم دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن نزلت بما يتراوح بين 2.6 و4.5%، إذ مالت الحزمة لدعم السيارات الكهربائية.

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 16% خلال شهر إبريل/‏نيسان الماضي، مع تراجع حاد للصادرات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الخميس، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات سجل 49.4 مليار دولار خلال شهر إبريل الماضي، مقابل 42.3 مليار دولار في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكان من المتوقع تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى 41.5 مليار دولار خلال إبريل الماضي.

وأوضحت البيانات أن صادرات الولايات المتحدة تراجعت 20.5% على أساس شهري لتهبط إلى 151.3 مليار دولار خلال الشهر الرابع من العام الحالي.

كما انخفضت الواردات الأمريكية إلى 200.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يعتبر أقل 13.7% عن القراءة المسجلة في مارس/‏آذار السابق له.

وفي أول 4 أشهر من العام الحالي، تراجع العجز التجاري الأمريكي بقدار 26 مليار دولار أو 13.4% مقارنة بنفس الفترة من 2019.