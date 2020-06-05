اليورو يرتفع مع معالجة الاتحاد الأوروبي العيوب المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تيم فوكس*

لا يزال الانفصال بين الأسواق والبيانات الاقتصادية الرئيسية صارخاً، كما أن المستثمرين يتغاضون عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين

سجّل سعر صرف العملات العالمية الأساسية مقابل الدولار الأمريكي أداء أقوى الأسبوع الماضي، وحده الين الياباني أظهر بعض الضعف، وهو أمر يشكل في حد ذاته علامة على شعور أكثر إيجابية تجاه المخاطر. إن الجمع بين تخفيف عمليات الإغلاق وبعض التحسن في بيانات المسح في مايو/‏ أيار يوفر بعض الأسباب للأمل في أن الأسوأ قد ينتهي مع توجهنا إلى شهر يونيو/‏ حزيران، ما يترجم انخفاضاً في قيمة الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، لا يزال الانفصال بين الأسواق والبيانات الاقتصادية الرئيسية صارخاً، كما أن المستثمرين يتغاضون عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين. ولا يزال علينا ترقب ما إذا كان بإمكان المستثمرين أيضاً تجاهل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من أن معرفة كيف سينعكس ذلك على أسواق العملات هو أمر علينا ترقبه، حيث من شأن هذه الاحتجاجات أن تعزز الانحياز السلبي للدولار الجاري بالفعل. وسيحمل هذا الأسبوع أيضاً المزيد من البيانات السيئة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، التي بلغت ذروتها في تقرير الوظائف لشهر مايو/‏ أيار في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، في حين سيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في دائرة الضوء أيضاً بعد برنامج التحفيز المالي الذي أعلنته مفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المنصرم.

Advertisements

الأمر اللافت الأسبوع الماضي تمثل في ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو والذي وصل الآن إلى أعلى مستوياته منذ بدء عمليات الإغلاق في مارس/‏ آذار، من العام الجاري، متخطياً عتبة ال 1.11 مقابل الدولار الأمريكي، ومتجاوزاً بذلك مستوى 1.07 الذي بلغه في ذروة أزمة فيروس كورونا.

ومن المؤكد أن تخفيف إجراءات الإغلاق في أوروبا على خلفية انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا يساعد في تحسن قيمة اليوروكما أن حزمة التحفيز المالي للمفوضية الأوروبية كانت أكبر بكثير مما كان متوقعاً بعد أن بلغت مستوى 750 مليار يورو (5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي)، مقابل 500 مليار يورو اقترحتها فرنسا وألمانيا في 18 مايو/‏ أيار المنصرم. وإضافة إلى أن أول 500 مليار يورو سيتم توفيرها على شاكلة منح، فمن المرجح أن تكون ال 250 مليار يورو الإضافية على شكل قروض، مع بعض الشروط المرفقة.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها، أبرزها الحاجة إلى الموافقة على الاقتراح من قبل جميع الدول الأعضاء ال 27، وهي مسألة لا تزال صعبة التحقق مع ما يسمى «التكتل الاقتصادي الرباعي» لكل من السويد، والنمسا، والدنمارك، وهولندا، وهي الدول التي لا تزال تعارض تبادل الديون. فقد قالت السويد علناً إنها لن تدعم الخطة بشكلها الحالي، كما تعارض النمسا وهولندا والدنمارك أيضاً، المنح، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لحل هذه الاختلافات. وبالتالي من غير المحتمل أن تحصل الدول المتلقية (بشكل رئيسي إيطاليا وإسبانيا) على التمويل حتى أوائل العام المقبل، وفي المرحلة الأولى سيكون حجم هذا التمويل متواضعاً نسبياً.

ولكن من حيث المبدأ، كانت الحركة التي شوهدت من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في الاتجاه الصحيح، وتجاوزت تعويض المخاوف التي نشأت قبل أسابيع قليلة في ما خص التحديات التي يواجهها البنك الفيدرالي الألماني، والبنك المركزي الأوروبي، من المحكمة الدستورية الألمانية بشأن التسهيلات الكمية. ومن المحتمل أن تعود هذه المشكلة إلى الواجهة في غضون أسابيع قليلة، عندما يتعين على الفيدرالي الألماني الرد على حكم المحكمة، ما قد يتسبب بمعاودة اليورو التراجع مجدداً. ولكن من المشكوك فيه ما إذا كان ذلك سيعرض برنامج التسهيلات الكمية للبنك المركزي الأوروبي للخطر لفترة طويلة. وعلى المدى الطويل، إذا أظهر الاتحاد الأوروبي أنه قد استخدم هذه الأزمة للتغلب على هذه التحديات لنظامه، ولإصلاح هيكل سياساته، فسيكون قد قطع شوطاً طويلاً في حل بعض العيوب الرئيسية للعملة الموحدة، ونقاط الضعف التي تعترضها.

* كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في «الإمارات دبي الوطني»