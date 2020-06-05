«الإمارات» تحلّق إلى 29 مدينة.. و«الاتحاد» تصل لـ 20 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

إثر إعلان حكومة الإمارات، رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، ستوفر طيران الإمارات اعتباراً من 15 يونيو الجاري، خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينج 777-300ER. ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في أغلبية دول العالم، فإن طيران الإمارات تنبه عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة.

ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيؤول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن.

كما توفر طيران الإمارات اعتباراً من 8 يونيو أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد، لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، إضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.

وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأمريكيتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

من جهة أخرى، تبدأ الاتحاد للطيران، اعتباراً من 10 يونيو بتشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي. وستسمح هذه الخدمة للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر عاصمة دولة الإمارات إلى عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم.

وقد أطلقت الاتحاد مؤخراً رحلات ربط بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.

وخلال شهر يونيو، تستمر الاتحاد بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات المعلن عنها سابقاً، وستتوفر بذلك رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي من جاكرتا، كاراتشي، كوالالمبور، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، سيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميلان، باريس وزيورخ.



اشتراطات إعادة تشغيل شواطئ الفنادق في أبوظبي

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أبلغت دائرة الثقافة والسياحة المنشآت الفندقية بالاشتراطات الواجب تطبيقها بشأن إعادة تشغيل الشواطئ الخاصة فيها.

وتتضمن اشتراطات ومتطلبات فتح الشواطئ والسماح بالسباحة والتجول على الشواطئ: فحص درجة حرارة جميع الأفراد قبل ارتياد الشواطئ، والإبقاء على مسافة تباعد اجتماعي قدرها متران بين أسرّة التشمس، وعلى الزوار إحضار مناشفهم الخاصة، ووضع المنشفة على السرير، وتعقيم جميع الأسرّة بعد الاستخدام، وضمان تنظيف وتعقيم جميع المرافق بعد الدوام الرسمي، وإلزام المنقذين بارتداء الكمامات، وتعقيم معدات الإنقاذ قبل نوبة العمل أو بعد الاستخدام. وبحسب المتطلبات يمنع إجراء عمليات تنفس صناعي، وتزويد المنقذين بحقيبة إسعافات أولية تحتوي على قناع إنعاش. وذكرت الدائرة أنه يمكن تقسيم الشاطئ إلى 3 مناطق موزعة على الأفراد والأزواج، والعائلات والمجموعات.