«دبي للاستثمار» توزع 425.2 مليون درهم أرباحاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للاستثمار» التي عقدت، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425.2 مليون درهم وبنسبة 10% من رأس المال عن عام 2019.

وكانت شركة دبي للاستثمار حققت أرباحاً بقيمة 657.6 مليون درهم خلال عام 2019، مقارنة مع 651.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال عام 2018.

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وارتفع إجمالي موجودات المجموعة بواقع 1.41 مليار درهم ليصل إلى 20.96 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 (2018: 19.55 مليار درهم). ويرجع السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في إجمالي الموجودات إلى الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 66% في شركة جلوبال فارما والتكلفة المتكبدة على تطوير المشاريع العقارية خلال السنة.

كما صادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والبيانات المالية عن عام 2019، فيما قامت بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2020-2023.

وانتخب مجلس الإدارة عبدالرحمن غانم المطيوعي رئيساً للشركة، وخالد بن كلبان نائباً للرئيس. ويتألف المجلس من: علي فردان علي الفردان، محمد سيف درويش الكتبي، خالد محمد علي الكمدة بالإضافة إلى عضوين جديدين هما: عبدالرحمن محمد راشد الشارد وحسين ناصر أحمد لوتاه.