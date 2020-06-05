مطارا أبوظبي والشارقة.. استعداد كامل لاستقبال رحلات الترانزيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مطارات أبوظبي عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة للبدء باستقبال مسافري رحلات الترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي، اعتباراً من 10 يونيو/‏حزيران الجاري.

جاء ذلك في أعقاب صدور موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لشركة الاتحاد للطيران للبدء باستئناف تشغيل عدد محدود من رحلات الترانزيت، التي تربط أبوظبي بعشرين وجهة عالمية، الأمر الذي يعتبر بمثابة بداية لعودة النشاط في قطاع الطيران على مستوى الدولة.

وسيتيح مطار أبوظبي الدولي لرحلات الترانزيت إمكانية الهبوط والإقلاع، وتسهيل إجراءات نقل المسافرين من أبوظبي إلى وجهات عالمية رئيسية.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «إن استئناف رحلات الترانزيت عبر مطار أبوظبي الدولي يعتبر قراراً جوهرياً بالنسبة لقطاع الطيران على مستوى الدولة، وتتويجاً للاستجابة الفاعلة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة للحد من تأثيرات انتشار فيروس «كورونا»، ولاحقاً إجراءات تجاوز آثاره، وخصوصاً على قطاع الطيران. وهو ما يعزز من مكانة الدولة باعتبارها وجهة عالمية ومفضلة لرحلات الترانزيت، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسافرين من جميع أنحاء العالم ليحظوا بتجربة سفر سلسة ومريحة. وبهذه الخطوة، نكون قد بدأنا استئناف تشغيل رحلات المسافرين، والمساهمة في عودة الانتعاش الاقتصادي على مستوى المنطقة بعد تأثره بانتشار فيروس «كورونا»».

وأضاف: اتخذت مطارات أبوظبي استعدادات شاملة لبدء استقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين عبر المطارات التابعة للشركة، وسنواصل العمل مع شركائنا في الاتحاد للطيران، لتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في جميع مرافقنا؛ حيث تعتبر سلامة المسافرين والموظفين على رأس أولوياتنا، وسنستمر بالعمل مع مختلف الأطراف المعنية في القطاع على مستوى الدولة؛ لضمان التنقل الآمن خلال سفرهم عبر أبوظبي.

واتخذت مطارات أبوظبي مجموعة واسعة من الإجراءات الوقائية على مستوى مطار أبوظبي الدولي، والتي تشمل أخذ عينة مسحة الأنف، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR )، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات المتخصصة بالتعقيم، والتي تعمل بأنظمة الروبوت الجديدة.

من جهة أخرى، رحبت هيئة مطار الشارقة الدولي، بقرار الجهات الحكومية المختص بفتح المطارات لرحلات الترانزيت، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح، تأتي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي التي التزمت بها دولة الإمارات.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن قرار فتح الأجواء لرحلات الترانزيت يبشر بخطوات إضافية ستصل قريباً إلى الفتح بشكل كامل أمام الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت كافة الخطوات اللازمة والاستعدادات الضرورية لهذه العودة، سواء على صعيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية التي تضمن انسيابية وسلاسة الحركة في المطار أو من حيث الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين.

وتوقع المدفع أن تبدأ شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى بعض الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر من وإلى إمارة الشارقة التي تُعتبر مركزاً للأعمال والحركة السياحية والتجارية.