بحث توسيع فرص التعاون بين الإمارات وكندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحث مركز دبي للسلع المتعددة، مع سفارة الإمارات لدى كندا فرص توسيع التعاون بين البلدين، وذلك خلال محادثة افتراضية عبر الإنترنت.

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وناقش أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وفهد الرقباني سفير الدولة لدى كندا، العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولتي الإمارات وكندا، وبحثا معاً سُبل تعزيز الشراكة بين البلدين، والعمل معاً لجذب الشركات الكندية إلى دولة الإمارات ودعم حضور الشركات الإماراتية في كندا خلال الفترة القادمة.

وقال فهد الرقباني: بينما يبدأ العالم في التعافي من الأزمة الراهنة، فإن التعاون والتضامن بين مختلف الدول والحكومات والمؤسسات والأفراد ركيزة أساسية. وإنني على ثقة بأن المبادرات والجهود المثالية التي بذلتها حكومتا الإمارات وكندا إلى جانب دور المؤسسات البارزة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي خصص حزمة دعم لقطاع الأعمال والشركات، ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي، ليستعيد قوّته وينهض مجدداً.

وخلال المحادثة، أثنى الجانبان على دور حكومة دولة الإمارات المحوري، وجهودها الاستثنائية على الخريطة الدولية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيدين بما اتخذته من مجموعة واسعة من الإجراءات والمبادرات خلال المراحل المبكرة، بهدف حماية سلامة ورفاه المواطنين والمقيمين والزوّار.