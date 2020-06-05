طيران «ويز» تتطلع إلى خدمة كل دول الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»، خلال مقابلته التي أجراها مع الخبير والاستشاري في صناعة الطيران جون ستريكلاند، ضمن الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، أن طموحاته لا تزال قائمة في التشغيل الوشيك لشركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة في أبوظبي، قائلاً: «على مدى الأعوام ال 15 الماضية، حققنا إنجازاً لافتاً تمثل في زيادة عدد أسطولنا إلى 100 طائرة، لذا فإنني أوكد بأننا نستطيع القيام بذات الشيء انطلاقاً من أبوظبي. يجب علينا أن ننظر إلى عملياتنا التشغيلية، فنحن لن نقدم خدماتنا في أبوظبي فحسب، بل لدينا رغبة في أن نخدم دولة الإمارات، وربما أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على نطاقٍ أوسع».

واحتفالاً بمرور 16 عاماً على تأسيسها، وظفت «ويز إير» أكثر من 4,500 شخص، كما نقلت 40 مليون مسافر على متن طائراتها عبر 710 مسارات جوية إلى 151 مطاراً في 44 دولة العام الماضي.

فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة على متن الطائرة، يعتقد فارادي أن هنالك تقدماً ملحوظاً في هذا الجانب، ولكنه يرى في الوقت عينه أن بعض التدابير مثل ترك المقعد الأوسط فارغاً، أو تطبيق التباعد الجسدي على متن الطائرات المتجهة التي وجهات بعيدة، هو أمر غير عملي ولا يجدي نفعاً.

وعندما سُئل فارادي عن مواجهة أزمة «كوفيد-19»، قال: «يتعلق كل شيء بالسيولة النقدية والإيرادات. بالنسبة لنا، في حال لم ننقل مسافراً واحداً خلال الأشهر ال 24 المقبلة، فسنبقى متواجدين في السوق، لذا فإننا في وضعٍ جيد».