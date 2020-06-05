شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك خفض الإنتاج وارتفاع المخزونات الأمريكية يهبطان بالنفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أمس الخميس، متخلية عن مكاسب حققتها في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ما إذا كان منتجون كبار للخام سيتمكنون من التوصل لاتفاق لتمديد خفض الإنتاج، وهو ما تفاقم بفعل قلق إزاء زيادة كبيرة في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 1.18 إلى 39.32 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتاً ما يعادل 1.80 إلى 36.62 دولار للبرميل.

ووافقت السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في العالم، على دعم تمديد خفض للإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في يوليو/‏‏تموز، وهي التخفيضات التي أقرتها في إبريل نيسان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+.

لكن الدولتين لم تتفقا على عقد اجتماع الخميس لأوبك+ لمناقشة تخفيضات الإنتاج. وقالت مصادر في أوبك إن الأمر سيكون مشروطاً بأن تعمق الدول، التي لم تلتزم بالمستهدف حتى الآن في خفض الإنتاج، تخفيضاتها.

وقال لاخلان شو، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، «نظرت السوق إلى ذلك وقالت إن الأمر يزداد تعقيداً للتوصل لذلك الاتفاق».

وأضاف أن ذلك قد يعني ضمناً أن أوبك+ ستعود لما اتفقت عليه في إبريل/‏‏نيسان، وهو تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو/‏‏تموز.

وإضافة لذلك، لا تعتزم السعودية ودول خليجية أخرى منتجة للنفط مثل الكويت والإمارات تمديد خفض طوعي إضافي في الإنتاج بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً بعد يوني/‏‏حزيران بما يعني أن إمدادات الخام ستزيد على أي حال الشهر المقبل بغض النظر عما تقرره أوبك+.

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وقال مايكل مكارثي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس إن الزيادة الكبيرة في مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يضغط أيضاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي بما يقارب ثلاثة أضعاف ما توقعه المحللون كما زادت مخزونات نواتج التقطير 9.9 مليون برميل بما يعادل نحو أربعة أمثال المتوقع تقريباً.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك بلس أمس الخميس إن منتجي النفط بالمجموعة قد يعقدون اجتماعاً وزارياً افتراضياً هذا الأسبوع إذا وافق العراق وغيره من الأعضاء الذين لم يلتزموا بالكامل بخفض إمدادات الخام على تعزيز امتثالهم.

وما زالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يبحثون موعد عقد اجتماعهم الوزاري الافتراضي لبحث تمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج القائمة.

واتفقت أوبك+ على خفض الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو/‏‏ أيار ويونيو/‏‏ حزيران بعد أن تهاوى الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت أسعار النفط لأكثر من مثليها بعد أن شهدت انخفاضاً حاداً لما دون 20 دولاراً للبرميل في إبريل/‏‏ نيسان.

وقال مصدر في أوبك+ طلب عدم نشر اسمه «هناك مناقشات بين الوزراء بشان إمكانية تعويض الامتثال الضعيف في مايو/‏‏ أيار وفي يونيو/‏‏ حزيران ويوليو/‏‏ تموز».

وأضافت المصادر أنه قد تتم الدعوة لعقد اجتماع وزاري بإخطار قبله بفترة وجيزة هذا الأسبوع إذا كان هناك اتفاق مشيرين إلى إمكانية ترتيب عقد اجتماع اليوم الجمعة. (رويترز)