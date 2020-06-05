شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد مدفوعات الدين لبعــض الدول ليـس كافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أول أمس الأربعاء، إن بعضاً من الدول الأكثر فقراً في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافياً.
وأضافت كريستالينا جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس «كورونا» على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عدداً صغيراً من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج إلى مساعدة في المستقبل. (رويترز)
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