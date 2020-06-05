الدولار يتحول للهبوط مع بيانات اقتصــاديــة وارتفـــاع اليــــورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الخميس، بعد بيانات اقتصادية وقرار البنك المركزي الأوروبي. وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع مكاسب اليورو على خلفية قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبت معدل الفائدة دون تغيير وتعزيز برنامج شراء الأصول الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو.

وانخفضت العملة الخضراء مقابل اليورو 0.4% إلى 1.1276 دولار، فيما هبطت أمام نظيرتها اليابانية 0.1% لتصل إلى 108.97 ين. وصعد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني 0.1% ليسجل 1.2526 دولار، في حين تراجعت مقابل العملة السويسرية 0.3% عند 0.9585 فرنك.

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية 0.1% إلى 97.164 بعد أن كان مرتفعاً عند 97.63 في وقت سابق من التعاملات.