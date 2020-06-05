برنامج السندات الأوروبي الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد برنامج شراء الأصول الطارئة ذات الصلة بالوباء، مع الإبقاء على معدلات الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير.وقرر صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» أمس الخميس، زيادة برنامج طوارئ الوباء لشراء الأصول بمبلغ إضافي 600 مليار يورو (672 مليار دولار).

ويضاف ذلك إلى برنامج شراء السندات الحكومي البالغ 750 مليار يورو، والمعلن من جانب «المركزي الأوروبي» في مارس الماضي.

ووصلت عمليات شراء الأصول إلى 1.35 تريليون يورو، وسط محاولات دعم اقتصاد المنطقة في أعقاب تفشي وباء كورونا.

ومن المقرر أن تستمر عمليات شراء الأصول تحت مظلة برنامج الشراء الطارئ حتى نهاية يونيو2021 على الأقل.

وفي السياق نفسه، قرر «المركزي الأوروبي» الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.