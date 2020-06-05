شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج السندات الأوروبي الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برنامج السندات الأوروبي الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو
تاريخ النشر: 05/06/2020
أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد برنامج شراء الأصول الطارئة ذات الصلة بالوباء، مع الإبقاء على معدلات الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير.وقرر صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» أمس الخميس، زيادة برنامج طوارئ الوباء لشراء الأصول بمبلغ إضافي 600 مليار يورو (672 مليار دولار).
ويضاف ذلك إلى برنامج شراء السندات الحكومي البالغ 750 مليار يورو، والمعلن من جانب «المركزي الأوروبي» في مارس الماضي.
ووصلت عمليات شراء الأصول إلى 1.35 تريليون يورو، وسط محاولات دعم اقتصاد المنطقة في أعقاب تفشي وباء كورونا.
ومن المقرر أن تستمر عمليات شراء الأصول تحت مظلة برنامج الشراء الطارئ حتى نهاية يونيو2021 على الأقل.
وفي السياق نفسه، قرر «المركزي الأوروبي» الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج السندات الأوروبي الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.