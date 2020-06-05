«سياحة أبوظبي» نحو خلق الفرص ومعالجة التحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في أول نسخة افتراضية من معرض سوق السفر العربي، حيث تسعى الدائرة إلى التواصل مع رواد السفر والسياحة في المنطقة، وخلق فرص تعاون جديدة للنهوض بالقطاع السياحي.

ترأست دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وفد الإمارة المشارك والذي تضمن 71 جهة من شركائها، من بينهم دائرة الصحة أبوظبي، وإكسبيريانس هاب، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: في هذه الفترة التي نتطلع خلالها لبناء مستقبل السياحة في الإمارة، يصبح دعم قطاع السياحة من أهم أولوياتنا الاستراتيجية، لذلك فقد عملنا خلال الفترة الماضية على خلق الفرص ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، مما مكننا من خلق مبادرات عديدة لتنشيط السياحة في الإمارة والحفاظ على أمن وسلامة المقيمين والزوار. كما تمنحنا منصة سوق السفر العربي الافتراضية فرصة هامة للتعرف أكثر إلى مستجدات السياحة الإقليمية والعالمية والتواصل مع رواد القطاع السياحي في المنطقة لتسليط الضوء على الصعوبات والتحديات الجديدة التي فرضها الواقع الحالي.