الذهب يرتفع بعد تسجيله أكبــر تراجـع يومـي فـي شـهر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 إبريل/نيسان في الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد تراجع 1.7% الأربعاء، وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1705.70 دولار.
وقال إليا سبيفاك، محلل العملة لدى ديلي إف.إكس: إن السوق يشهد بعض «التحرك التصحيحي» بعد التراجع الحاد، أمس الأول الأربعاء.
وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود كورونا، إلى تراجع الطلب على الذهب ما أدى بأسعار المعدن الأصفر إلى الهبوط 1.3% منذ بداية الأسبوع.
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