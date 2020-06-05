الاقتصاد

الذهب يرتفع بعد تسجيله أكبــر تراجـع يومـي فـي شـهر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 إبريل/‏نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد تراجع 1.7% الأربعاء، وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك، محلل العملة لدى ديلي إف.إكس: إن السوق يشهد بعض «التحرك التصحيحي» بعد التراجع الحاد، أمس الأول الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود ، إلى تراجع الطلب على الذهب ما أدى بأسعار المعدن الأصفر إلى الهبوط 1.3% منذ بداية الأسبوع.

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