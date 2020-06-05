عودة العروض في «ابن بطوطة مول» والخصومات 70%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عاد مشوار التسوق إلى دبي بخصومات تصل إلى 70% تقدمها العديد من المحال التجارية في «ابن بطوطة مول».

ومع عودة مراكز التسوق لاستئناف عملياتها الاعتيادية، يوفر «مركز تسوق ذو الطابع الأثري التاريخي»، خصومات هائلة وعروضاً «اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً» على الأدوات المنزلية والأزياء والأحذية والمعدات الرياضية والبصريات والأكسسوارات وغيرها المزيد. وتشمل قائمة المحال المشاركة في الخصومات، هومز أر أس، المتحدة للأثاث، هوم بوكس، ماركس أند سبنسر، ألدو، كلاركس، أثليتس كو، سكتشرز، جاب، بوردرز.

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ويحتفل «ابن بطوطة مول»، الذي يستقطب أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، بافتتاح العديد من المحال التجارية والمطاعم والخدمات الجديدة، مما يوفر للمتسوقين المزيد من العلامات التجارية وتجارب تناول الأطعمة المختلفة والخدمات المتنوعة.

وتضم قائمة المحال الجديدة، ريد تاب فاشون، مجوهرات جوهرة، أكو برايس أوتليت، إي سيتي للإلكترونيات، ذا هوم، دبي أوديو. كما أعيد افتتاح مقهى ستاربكس بعد التجديد في ردهة بلاد فارس، وتشمل قائمة المقاهي الجديدة الأخرى، لندن ديري، لاتيا تي سموثي آند جوس بار، كافي دنياسي كوفي هاوس والملاح.

ويمكن لزوار «ابن بطوطة مول» أيضاً فحص إطارات سياراتهم واستبدالها أثناء فترة تسوقهم، وذلك في مركز جوديير للإطارات والخدمات، الذي تم افتتاحه في موقف السيارات بردهة تونس.

يستقبل ابن بطوطة مول، زواره من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساء خلال أيام الأسبوع، ولغاية منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.