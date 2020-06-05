أسهم أوروبا توقف موجة صعود.. و«المركزي» يتوقع انكماشاً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقفت الخميس موجة ارتفاع قوية للأسهم الأوروبية هذا الأسبوع، في ظل بيع المستثمرين لجني الأرباح، على الرغم من أن أسهم البنوك في منطقة اليورو صعدت بعد تسريع البنك المركزي الأوروبي، وتيرة برنامجه التحفيزي لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا وأغلق مؤشر أسهم منطقة اليورو على تراجع 0.2% بعد أن نزل بما يصل إلى 0.8%، في وقت سابق من الجلسة، لكن أسهم بنوك المنطقة صعدت 1.1%.وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيزيد حجم الشراء الطارئ للسندات إلى 1.35 تريليون يورو، وهو ما يزيد على 600 مليار يورو (674 مليار دولار) كانت متوقعة، وإن عمليات الشراء ستستمر حتى نهاية يونيو/حزيران 2021، وهو أجل أطول مما كان مقرراً في البداية بستة أشهر.وقفز مؤشر البنوك الإيطالية 1.1%، في حين زاد سهما البنكين الإسبانيين «بي بي في إيه» و«بانكو سانتاندير» بنحو 1.7%.لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نزل 0.7%، وهو ما قاده تراجع لأسهم قطاعات صناعة السيارات والمرافق والرعاية الصحية.

«المركزي الأوروبي» يتوقع انكماشاً كبيراً

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماشاً كبيراً في منطقة اليورو هذه السنة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يليه انتعاش تدريجي، فيما يبقى التضخم بعيداً عن الهدف المحدد له حتى 2022 على أقرب تقدير.

وقالت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي، إن منطقة الوحدة النقدية تشهد «انهياراً حاداً في النشاط الاقتصادي بفعل فيروس كورونا المستجد، والتدابير المتخذة لاحتوائه».

ومع رفع تدابير الحجر المنزلي تدريجياً، توحي بعض البيانات بأنه تم بلوغ أدنى مستوى من النشاط الاقتصادي، غير أن لاجارد أشارت إلى أن «الانتعاش كان خجولاً بالمقارنة مع سرعة انهيار المؤشرات في الأشهر الأخيرة».

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 8,7% خلال عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 5,2% عام 2021، ثم 3,3% عام 2022، لكن لاجارد لفتت إلى أن هذه التوقعات تترافق مع «مستوى استثنائي من عدم اليقين».

وهي ترى أن الانكماش الاقتصادي والانتعاش «سيتوقفان على مدة وفاعلية» تدابير الحجر المنزلي، وسياسات الإنعاش الاقتصادي ودعم الوظائف، كما على «الوطأة البعيدة الأمد» لوباء «كوفيد ـ 19» على الطلب.

وأُدرجت توقعات الاقتصاد الكلي هذه، في السيناريو «الأساسي» الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، يتممه مساران «بديلان» وضعهما خبراء الاقتصاد في المؤسسة المالية، أحدهما متفائل والآخر متشائم.



السيناريو الإيجابي



وفي السيناريو الإيجابي المبني على فرضية «حجر منزلي ناجح» ووباء تحت السيطرة، يتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماشاً بنسبة 5,9% عام 2020، يليه انتعاش بنسبة 6,8% في 2021، ثم 2,2% في 2022.

أما السيناريو السلبي الذي يفترض «موجة ثانية شديدة» من الوباء تترافق مع معاودة فرض الحجر المنزلي حتى «منتصف 2021» في أوروبا، فيتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 12,6% في 2020، يليه انتعاش لا يتخطى 3,3% في 2021، و3,8% في 2022.

وبين هذين الاحتمالين، يبقى «ميزان المخاطر» سلبياً بحسب لاجارد؛ إذ لا يتوقع البنك المركزي مفاجأة إيجابية؛ بل يرجح سيناريو قاتماً.

على صعيد آخر، خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للتضخم في منطقة اليورو في 2020 و2021 و2022.

وهو يتوقع نسبة تضخم قدرها 0,3% خلال العام الجاري، و0,8% عام 2021، و1,3% عام 2022، مخفضاً توقعاته السابقة الصادرة في مارس/آذار، وقدرها 1,1%، و1,4%، و1,6% على التوالي.

وتبتعد هذه الأرقام الجديدة أكثر عن هدف البنك المركزي لتضخم «قريب إنما أدنى من 2%» في منطقة اليورو.