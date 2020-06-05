سيولة نشطة ترفع مؤشر دبي لأعلى مستوى خلال 3 أشهر

أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها في جلسة يوم الخميس، على ارتفاع قوي في سوق دبي المالي بنسبة 2%، ليسجل السوق أعلى مستوى في نحو شهرين، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.43%، وسط أداء قوي للأسهم القيادية في السوقين.

ونشطت السيولة لتتجاوز نصف مليار درهم عند 533.2 مليون درهم، عبر تداول 259.5 مليون درهم نفذت في 7484 صفقة، حيث شهد سوق دبي 310.2 مليون درهم، بتداول 198.4 مليون سهم، وشهد سوق أبوظبي 223 مليون درهم، بتداول 61.14 مليون سهم.

وتركزت السيولة في السوقين على أسهم مثل «دبي للاستثمار» الذي سجل نحو 60.8 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 45 مليوناً، و«أبوظبي الأول» 52 مليون درهم.



سوق دبي يقفز 2% إلى 2039.48 نقطة

وقفز مؤشر سوق دبي المالي 1.98% في جلسة نهاية الأسبوع بنحو 39.77 نقطة، عند 2039.48 نقطة، وسط أداء قوي للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وسجل المؤشر العام للسوق أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً منذ 11 مارس/‏آذار 2020. وحقق مؤشر الاستثمار صعوداً قوياً بنسبة 5.56%، الذي يعتبر الأعلى بين المؤشرات القطاعية، مع صعود سهم دبي للاستثمار بنسبة قياسية بلغت 7.43% بعدما تجاوز 10% خلال الجلسة، ليغلق عند 1.3 درهم عند أعلى إغلاق منذ 25 فبراير الماضي،كما ارتفع سهم سوق دبي المالي 0.64% إلى 0.779 درهم.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.75%، مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.46% إلى 8.98 درهم، بتداول 45.4 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 1.93% إلى 3.68 درهم، بتداول 43.6 مليون درهم، و«دبي التجاري» 5.17% إلى 3.66 درهم، ومصرف عجمان 4.7% إلى 0.600 درهم.

وتراجع «جي إف إتش» 0.18% إلى 0.538 درهم، بتداول 6 ملايين درهم، كما تراجع «أملاك» 2.16% إلى 0.316 درهم.

وصعد مؤشر العقار 1.72%، مع ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاع وخاصة شركات إعمار، حيث ارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.55% إلى 2.61 درهم، بتداول 37.4 مليون درهم، و«إعمار مولز» 1.46% إلى 1.39 درهم، بعد إعلان الشركتين عن مناقشة إضافة بند توزيع مرحلي على النظام الأساسي، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 5.94% إلى 2.14 درهم، بتداول 17 مليون درهم، كما ارتفع «داماك» 1.67% و«أرابتك» 1.9%، فيما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.73%.

وقفز مؤشر النقل 2.61%، مع ارتفاع «العربية للطيران» 4.54% إلى 1.15 درهم، مع قرار فتح مطارات الدولة أمام مسافري الترانزيت، بتداول 13.7 مليون درهم، وارتفع «ارامكس» 1.21% إلى 3.34 درهم، بعد مقترح الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، و«الخليج للملاحة» 0.27% إلى 0.357 درهم.

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سوق أبوظبي يكسب 18 نقطة وخترق 4300



واستطاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية العودة نحو المنطقة الخضراء، بعدما افتتح في المنطقة السلبية، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.43%، بما يعادل 18.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4303.13 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.24%، مدعوماً بارتفاع «أبوظبي الأول» بنسبة 0.35% إلى 11.54 درهم، بتداول 52 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 0.58% إلى 3.44 درهم، بتداول 31.75 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.96% إلى 1.05 درهم، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.60% إلى 4.97 درهم.

وارتفع مؤشر الاتصالات 1.21%، بعدما ارتفع سهم «اتصالات» بنفس النسبة إلى 16.7 درهم، بتداولات بنحو 41 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 0.79%، متأثراً بتراجع «العالمية القابضة» بنسبة 0.64% إلى 28.02 درهم، بتداول 9.6 مليون درهم، و«الواحة كابيتال» 2.94% إلى 0.66 درهم، فيما ارتفع «إشراق للاستثمار» 0.86% إلى 0.234 درهم.

وتراجع العقار 0.45%، مع تراجع سهم «الدار العقارية» 0.57% إلى 1.73 درهم، وسط ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.45% إلى 0.349 درهم.

وتراجع الطاقة 0.16%، مع تراجع سهم «طاقة» 2.14% إلى 0.685 درهم، وسط ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34% إلى 2.93 درهم. وفي قطاع الصناعة، ارتفع سهم «جلفار» 10.3% إلى 1.5 درهم.



تباينت توجهات المواطنين في السوقين



وأظهرت بيانات التـــداول توجــــه المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي المالي بنحو 36.33 مليون درهم، مقابل محصلة بيع بنحو 29 مليون درهم في أبوظبي.

وتباينت توجهات المواطنين في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو 31.33 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 20.86 مليون درهم، حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 295.7 مليون درهم، أما مبيعاتهم فوصلت إلى 285.2 مليون درهم.

وسجل المؤسسات محصلة شراء قوية في سوق دبي بنحو 42.8 مليون درهم، فيما سجلت محصلة بيعية في سوق أبوظبي بنحو 8.7 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 294 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 260 مليون درهم.