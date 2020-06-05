سبعة تسهيلات للمستثمرين في حديقة الحيوانات بالعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

قدمت حديقة الحيوانات بالعين مجموعة من التسهيلات والمبادرات المرنة التي من شأنها معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواصلة دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، لدعم قطاع السياحة، والترفيه.

وضمت المبادرات التي وفرتها الحديقة سبعة تسهيلات للمستثمرين، والشركاء، تمثلت في تأجيل سداد الدفعات المستحقة لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ الاستحقاق، وتمديد العقود التجارية الحالية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، ومن دون تكلفة، ووقف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات لعام 2020.

وعلى صعيد رواد الأعمال الإماراتيين، أعفت الحديقة الرواد والمنشآت الاقتصادية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، من تقديم الضمان المصرفي لكفالة العطاءات، ومن تقديم الضمان المصرفي لكفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 أشهر بعد التسليم النهائي، إضافة لدفع مستحقات الرواد والمنشآت الاقتصادية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة.

كما شملت التسهيلات إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، لعام 2020، إضافة لتخصيص نسبة 15% من المشتريات والتعاقدات السنوية للشركات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

وأكد محمد سالم الكويتي مدير إدارة المشتريات والعقود، أن حديقة الحيوانات بالعين، حريصة على مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على الصعيد المؤسسي الحكومي، والمساهمة الدائمة في حماية مكتسبات إمارة أبوظبي، ودعم القطاع السياحي والثقافي، فدائما ما كانت الحديقة داعماً كبيراً للنمو الاقتصادي والاستثماري للإمارة من خلال تقديم الفرص الاستثمارية من داخل، وخارج الدولة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، وهو ما نستكمله اليوم من خلال مبادرات «برنامج غداً 21» لمعالجة التحديات الاقتصادية، والاستمرار في دعم عجلة التنمية الوطنية.



1- تأجيل سداد الدفعات المستحقة 3 أشهر

2- تمديد العقود التجارية 3 أشهر

3- وقف العمل بكفالات العطاء

4- دفع مستحقات الرواد والمنشآت خلال 15 يوماً

5- الإعفاء من تقديم الضمان المصرفي

6- الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع

7- تخصيص 15% من المشتريات للشركات الصغيرة